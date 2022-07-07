秀英自曝「理想型」是有胡子、有男子气概的！让成东镒秒回：「哦？可是我认识的那个人没有胡子啊」

4日播出的综艺《这周的酒也拜托了》中，少女时代成员秀英作爲嘉宾出演，与成东镒、高昌锡一起去了论山旅行。

三人在《阳光先生》拍摄地 Glory Hotel 吃了荞麦面和老式酱汁的炸猪排。吃饭时，秀英对高昌锡感叹道：「我今天见到了前辈，我觉得他的长相特别国际化。」 对此，成东镒说：「我一开始也以为他不是韩国人，之前在电影里不是演过外国人吗？」高昌锡表示：「中国人、越南人我都演过。」



秀英还对高昌锡说：「前辈～还有你的眼神，是特别深情的眼神。」成东镒问：「如果有爱情剧找你，你有信心把胡子剃掉吗？」 对此，高昌锡表示：「我可以把我身上所有的毛都剃掉吧！」秀英则说：「可是前辈你不能刮胡子，这是你的魅力啊！」



这时...成东镒问秀英：「你喜欢有胡子特别有男子气概那种吗？」秀英马上回答是，成东镒则说：「哦？可是我认识的那个人没有胡子啊！」高昌锡：「就是说啊～他好像没有胡子。」他们提到郑敬淏，秀英听到笑了出来，她也说：「本来就会往反方向走嘛～」秀英之前就曾表示过不会和理想型谈恋爱的。



而秀英＆郑敬淏从2012年9月开始恋爱，今年已经恋爱第10年，两人虽然不曾晒出合照，不过私下有很多可爱又甜蜜的互动。（延伸阅读：今年是郑敬淏♥秀英恋爱第10年！虽然两人不曾晒出合照，低调的「另类放闪」也是超甜蜜呀～）



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