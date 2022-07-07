22日快來～《IN THE SOOP：友情旅行》海報公開！朴敘俊、崔宇植、朴炯植、V、Peakboy展開4天三夜旅行！

7日，HYBE 通過《IN THE SOOP》官方推特帳號公開《IN THE SOOP：友情旅行》的海報。

公開的海報中，BTS防彈少年團V、崔宇植、Peakboy、朴炯植和朴敘俊並排坐在坐在陽光明媚的窗邊。



《IN THE SOOP：友情旅行》講述的是暫時停止華麗的舞台上的忙碌生活，在森林裡享受悠閒和治癒的藝人們的「日常和休息之間」的綜藝真人秀。演藝圈代表好友「Wooga Family」朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS防彈少年團V將展開4天3夜的旅行，



朴敘俊和 Peakboy 是中學就認識的朋友，在2012年拍攝《Family》後，和崔宇植成為了至親。2016年因為拍攝《花郎》和朴炯植、V 相識，在大哥的介紹下，大家熟了起來，也玩在一起。而 V 也曾親自說明過「Wooga Family」，這其實是縮寫，完整句子是「我們是一家人吧？」（우리 가족인까？讀音 Woori gajok-inga？）取頭尾字而來。



另外，《IN THE SOOP：友情旅行》總共有4集，將在7月22日晚上9點（韓國時間）在 JTBC 首播，22日晚上11點開始可以通過 Disney+ 收看。

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