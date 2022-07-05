【有片】羅PD《出差特輯》X電影《緊急迫降》劇組（feat. 全道嬿人形立牌）！該期節目將於本週日（10日）播出

去年（2021年）5月底，李炳憲以「人形立牌」的形式出演《出差十五夜》之「BH特輯」，這次終於以「本體」現身「十五夜頻道」啦！

預計於下月（8月）3日在韓上映的電影《緊急迫降》，由執導過《金權性內幕》、《觀相大師：滅王風暴》等電影的韓在林導演新作。描述當飛機面對前所未見的災害狀況時，依據機長判斷無法繼續正常航行，而宣布無條件迫降。

超強華麗卡司備受矚目：宋康昊、李炳憲、全道嬿、金南佶、任時完、金素真、朴海俊、薛仁雅等，這些赫赫有名的演員們，都將出現在《緊急迫降》。

導演與主演們為宣傳新作品，作客羅PD的YouTube頻道「十五夜」。此前，電影《海賊：鬼怪的旗幟》和《天坑》的主演們曾與「十五夜」合作。但《緊急迫降》是第一個帶有「出差特輯」標題的劇組，將於本週日（10日）播出。

《出差特輯》X《緊急迫降》將以演員們為對象，進行電影素材問答及脫口秀。除了在YouTube公開，也會通過tvN播出。在最新預告中，可以看到宋康昊、李炳憲、金南佶、任時完、金素真、朴海俊、導演韓在林坐成一排，最尾端則由全道嬿的人形立牌「壓陣」。

羅PD提問：「怎麼會請到這些演員呢？」導演表示：「用哭訴和祈禱…」令眾人哈哈大笑。任時完則劇透了自己所飾演的角色，讓大家吃了一驚：「這是可以說的嗎？」導演出來「調節」內容：「其實到那個部分是不能說的」，讓任時完有夠慌張～XD

演員們要展開問答環節，才有機會送出電影預購券。但情況似乎不太理想，金素真向全道嬿的人形立牌「哭訴」：「姐姐～妳應該來的」金南佶更表示：「我自掏腰包買500張…」他們究竟可以送出幾張預購券呢？

值得一提的是，李炳憲算是二度作客「十五夜」了。上次以人形立牌的形式出演，這次終於以「本體」現身。早在6月20日時，他就在個人Instagram分享與《緊急迫降》劇組合照，原來是《出差特輯》的劇透。

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