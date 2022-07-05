【有片】罗PD《出差特辑》X电影《紧急迫降》剧组（feat. 全道嬿人形立牌）！该期节目将於本周日（10日）播出

去年（2021年）5月底，李炳宪以「人形立牌」的形式出演《出差十五夜》之「BH特辑」，这次终於以「本体」现身「十五夜频道」啦！

预计於下月（8月）3日在韩上映的电影《紧急迫降》，由执导过《金权性内幕》、《观相大师：灭王风暴》等电影的韩在林导演新作。描述当飞机面对前所未见的灾害状况时，依据机长判断无法继续正常航行，而宣布无条件迫降。

超强华丽卡司备受瞩目：宋康昊、李炳宪、全道嬿、金南佶、任时完、金素真、朴海俊、薛仁雅等，这些赫赫有名的演员们，都将出现在《紧急迫降》。

导演与主演们为宣传新作品，作客罗PD的YouTube频道「十五夜」。此前，电影《海贼：鬼怪的旗帜》和《天坑》的主演们曾与「十五夜」合作。但《紧急迫降》是第一个带有「出差特辑」标题的剧组，将於本周日（10日）播出。

《出差特辑》X《紧急迫降》将以演员们为对象，进行电影素材问答及脱口秀。除了在YouTube公开，也会通过tvN播出。在最新预告中，可以看到宋康昊、李炳宪、金南佶、任时完、金素真、朴海俊、导演韩在林坐成一排，最尾端则由全道嬿的人形立牌「压阵」。

罗PD提问：「怎么会请到这些演员呢？」导演表示：「用哭诉和祈祷…」令众人哈哈大笑。任时完则剧透了自己所饰演的角色，让大家吃了一惊：「这是可以说的吗？」导演出来「调节」内容：「其实到那个部分是不能说的」，让任时完有够慌张～XD

演员们要展开问答环节，才有机会送出电影预购券。但情况似乎不太理想，金素真向全道嬿的人形立牌「哭诉」：「姐姐～你应该来的」金南佶更表示：「我自掏腰包买500张…」他们究竟可以送出几张预购券呢？

值得一提的是，李炳宪算是二度作客「十五夜」了。上次以人形立牌的形式出演，这次终於以「本体」现身。早在6月20日时，他就在个人Instagram分享与《紧急迫降》剧组合照，原来是《出差特辑》的剧透。

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