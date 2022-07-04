李聖經真的是「長腿男神收割機」呀！將與金英光＆盛駿合作新劇《說是愛情》，三人同框畫面一定超養眼♥

新劇《說是愛情》劇情敘述一對男女因仇恨產生糾葛，卻放下了復仇、開始互相理解對方的艱難困境，是部會讓人動容且心動的浪漫愛情劇。

金英光飾演「韓東振」，是一名工作狂，一輩子都在與孤獨奮鬥，為此沉迷在了工作之中。當他因愛情受傷、忍受著孤獨的日子裡，他遇到了為復仇而和他糾纏在一起的女子「宇宙」，人生發生變化。



日前，金英光才在 IG 上傳應援咖啡車的認證照，在劇中的造型也曝光，有著189公分的他還有著一雙大長腿，這也讓音文碩留言：「腿又變長了嗎？」

李聖經飾演「申宇宙」，她要向影響自己家庭甚至是整個人生的韓東鎮報復，但在逐漸了解韓東鎮之後卻下不了手，反而對他出現了不同的情感而陷入混亂。李聖經的作品也是一部接著一部！《流星》才剛結束不久，馬上又接新作品，讓人期待這次的角色呢～



盛駿則飾演「申宇宙」的完美神秘男閨蜜「尹俊」，尹俊是在僵化的家庭中長大的人物，家裡誰都不愛說話，有著令人摸不透的性格，但和宇宙是最好的朋友，是共能彼此秘密的朋友，也有著和家人一樣的關係。



盛駿在退伍之後，通過電影《怪奇宅》展現了與眾不同的魅力，與金南佶、李多熙、車銀優合作的奇幻驅魔劇《Island》也即將公開。會在《說是愛情》展現什麼樣的新魅力，也備受期待！



三人都是模特兒出身，金英光＆盛駿還是至親（他們兩個和李洙赫、金宇彬、洪宗玄還被稱為「模特兒界的復仇者聯盟」）到時候他們站在一起肯定氣場不凡，畫面會超級好看的吧！另外，《說是愛情》目前正在討論上線的 OTT 平台，預計在明年上半年播出。

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