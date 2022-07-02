柳俊烈&千玗嬉&朴正民漫改劇《金錢遊戲》正式開機！為巨額賞金，8人參加封閉空間100日生存挑戰

《金錢遊戲》講述8個人為巨額賞金參加危險遊戲的故事，6月25日舉辦了開機儀式，8位主演及網漫原作者、韓在林共同出席。

《金錢遊戲》由《金錢遊戲》和《π遊戲》兩部網漫作品為基礎，改編成8集電視劇，講述急需金錢的8個人參加一場遊戲：只要在缺乏社會便利設施、與外界徹底隔絕的空間中撐滿100天，就能獲得448億韓元賞金，一旦有人死亡遊戲便會終止。網漫原作直指資本主義弊端和人類原始慾望，這期間8名參與者在協作與反目之間不斷往返，展開激烈的頭腦比拼和感情對立，故事充滿緊張感和現實感。



這部劇計劃通過OTT播出，具體平台未定。 導演由電影《觀相》、《The King》韓在林擔任：「紮實的故事加上優秀的演員，會盡全力打造出有趣好看的作品。 」

主演陣容十分強大，包括柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑等等。之前有消息稱IU會出演主角之一，但最終因拍攝日程與個人行程衝突而下車，換千玗嬉加盟。



目前製作方尚未公開各位演員對應的角色，不妨根據網漫原著的設定來猜一下XD網漫中的8位主角分別是：住在1號房、缺乏社會性的胖男子，2號房雙眼凹陷、梳高馬尾的女子，3號房眼神兇悍、黃色捲髮的女子，4號房臉上有疤、一看就是黑道的男子，5號房用頭髮遮住一隻眼、 寡言神秘的男子，6號房的老頑固大叔，7號房看似善良的女子，以及身為主角的8號房男子。

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