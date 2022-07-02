柳俊烈&千玗嬉&朴正民漫改剧《金钱游戏》正式开机！为巨额赏金，8人参加封闭空间100日生存挑战

《金钱游戏》讲述8个人为巨额赏金参加危险游戏的故事，6月25日举办了开机仪式，8位主演及网漫原作者、韩在林共同出席。

《金钱游戏》由《金钱游戏》和《π游戏》两部网漫作品为基础，改编成8集电视剧，讲述急需金钱的8个人参加一场游戏：只要在缺乏社会便利设施、与外界彻底隔绝的空间中撑满100天，就能获得448亿韩元赏金，一旦有人死亡游戏便会终止。网漫原作直指资本主义弊端和人类原始欲望，这期间8名参与者在协作与反目之间不断往返，展开激烈的头脑比拼和感情对立，故事充满紧张感和现实感。



这部剧计划通过OTT播出，具体平台未定。 导演由电影《观相》、《The King》韩在林担任：「扎实的故事加上优秀的演员，会尽全力打造出有趣好看的作品。 」

主演阵容十分强大，包括柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑等等。之前有消息称IU会出演主角之一，但最终因拍摄日程与个人行程冲突而下车，换千玗嬉加盟。



目前制作方尚未公开各位演员对应的角色，不妨根据网漫原著的设定来猜一下XD网漫中的8位主角分别是：住在1号房、缺乏社会性的胖男子，2号房双眼凹陷、梳高马尾的女子，3号房眼神凶悍、黄色卷发的女子，4号房脸上有疤、一看就是黑道的男子，5号房用头发遮住一只眼、 寡言神秘的男子，6号房的老顽固大叔，7号房看似善良的女子，以及身为主角的8号房男子。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻