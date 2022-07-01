手机桌布换成「TWICE娜琏」自拍照就能带来好运！工作人员也认证：「1～2小时就有钱入帐」

娜琏作为TWICE第一个SOLO成员，她在24日推出首张迷你专辑《IM NAYEON》，主打歌《POP！》展现了她独有的性感甜美。

日前，娜琏作为嘉宾出演《全知干预视角》，在拍摄舞蹈影片的准备的过程中，经纪人拿了自己的手机出来，请娜琏帮她拍一张新的自拍。经纪人说：「我换新手机的时候，娜琏用我的手机自拍，然后我设定成锁屏桌布，她说如果设置成锁屏桌布的话，就会发财！有这种像符咒的效果，有点...像流行一样？」



经纪人接著说：「成员们、经纪人们，连工作人员们的锁定画面都是娜琏的照片。」一旁的化妆师也说：「换成这个1～2小时后，马上就有钱入帐了！」娜琏表示现在造型组全都用了她的照片 XD （必须是自拍照、设置成锁定画面、尽量用大脸照）



娜琏说一开始会偷偷用工作人员的手机拍照，然后设定成锁定画面，大家的反应都很有趣！她继续说：「为了不让大家换掉，我就说换了会有不好的事情发生，本来只是单纯地开玩笑而已，但真的有人1小时后就收到钱了。」而柳炳宰马上拿出手机请娜琏自拍，全炫茂也在休息时去找娜琏～



有网友在推特分享：「哇～娜琏的自拍真的是 science！设定成锁定画面不到1小时，仅仅20分钟就收到钱了，真是疯了！大家赶快用娜琏度自拍当桌布吧...真的非常感谢...」其他网友也回应：「我也来试试」、「娜琏真的非常清新，特别漂亮」、「娜琏 拜托你了><」、「看完播出我也做了」、「想要经纪人那张的原图」等等。

와 진짜 나연씨 셀카 싸이언스임;;

사진 저장하고 잠금화면으로 설정한지 1시간도 안 됨 20분 만에 돈 받음 진짜 미쳤다 다들 나연씨 셀카로 배경화면 해놓으세요… 진짜 너무 감사해요… 마라탕 시켜먹을게요..ㅠㅜㅠㅠㅜㅠㅠㅠㅜ pic.twitter.com/a2lebpJNG9 — 앙큼했어 (@WtF3a) June 26, 2022

以下是娜琏的自拍照，大家赶快换起来！



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