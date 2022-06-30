综艺《青春MT》阵容太厉害！《云画》CP朴宝剑＆金裕贞合体，还有朴叙俊、安普贤、池昌旭等男神！

预计在9月播出的TVING旅行综艺《青春MT》今日（30日）公开阵容。

确定由《云画的月光》、《梨泰院Class》、《魔幻之音》的演员们总动员，而金成允导演和作品的主人公们再次相遇，预告愉快的联合 MT。这个阵容真的是最强售后了吧～



首先，《云画的月光》剧组有朴宝剑、金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延。时隔6年再次相遇的5位主演，会在《青春MT》中将会展现怎样的化学反应，令人好奇。



而《梨泰院Class》剧组由朴叙俊、安宝贤、权娜拉、刘庆秀、李周映出演。剧中，经营小酒馆有著团队默契的「甜夜」成员和他们的竞争对手「张家」的成员们相遇，将展现与电视剧截然不同的温馨友情。



最后，《魔幻之音》剧组由池昌旭、崔成恩、黄寅烨、池慧元、金宝允出击。剧中，从音乐剧到电视剧，展现多才多艺的演员们，会在《青春MT》展现什么样的魔幻，也备受期待！



通过联合 MT 相遇的演员们也是看点之一。超越时空和体裁相遇的各电视剧的主人公们，他们将享受符合 MT 的多种娱乐活动，展现像蜂蜜一样甜蜜的化学反应。另外，《青春MT》由金成允导演参与企划，《偶然成为社长》、《两天一夜3》的池贤淑作家也加入其中，在《认识的哥哥》、《解放城》等综艺节目中展现感性导演的郑钟灿PD将担任导演。

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