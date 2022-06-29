睽違2年，他們回來了！孫賢周X張勝祖《模範刑警2》將於下月（7月）首播

距離《模範刑警2》首播剛剛好還有一個月！還沒看過的粉絲們，趕緊補上第1季的內容；至於看過的粉絲們，當然要再重溫一次啦！

2020年作為月火劇（週一、二）播出的JTBC《模範刑警》，由孫賢周、張勝祖主演，由《Untouchable》趙南國導演與崔鎮源作家再次合作打造，描述「想要接近真相的人」和「想要隱藏真相的人」之間的對決。

孫賢周飾演看起來像鄰家大叔一樣親切的刑警「姜道昌」，張勝祖飾演繼承巨額財產的富有菁英刑警「吳志赫」。雖然外表、風格迥異，但兩位刑警攜手，拒絕金錢與權力的誘惑，專注於調查案件真相。

首播收視率為3.8%，隨著劇情發展與觀眾們之間的好口碑，最高收視率達7.6%，可謂翻倍成長。

睽違2年，《模範刑警2》回來了！由第1季的導演及編劇三度攜手，檔期從月火劇編排為週末劇，將於下月（7月）30日接檔《Cleaning Up》首播。首版海報上面寫著「更加強烈的他們回來了」，引發劇迷期待。

另外，張勝祖於上月通過個人Instagram分享《模範刑警2》片場花絮照，早已引發粉絲們高度期待。第2季終於等到了，迫不及待繼續追劇囉！

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