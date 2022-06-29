睽违2年，他们回来了！孙贤周X张胜祖《模范刑警2》将於下月（7月）首播

距离《模范刑警2》首播刚刚好还有一个月！还没看过的粉丝们，赶紧补上第1季的内容；至於看过的粉丝们，当然要再重温一次啦！

2020年作为月火剧（周一、二）播出的JTBC《模范刑警》，由孙贤周、张胜祖主演，由《Untouchable》赵南国导演与崔镇源作家再次合作打造，描述「想要接近真相的人」和「想要隐藏真相的人」之间的对决。

孙贤周饰演看起来像邻家大叔一样亲切的刑警「姜道昌」，张胜祖饰演继承巨额财产的富有菁英刑警「吴志赫」。虽然外表、风格迥异，但两位刑警携手，拒绝金钱与权力的诱惑，专注於调查案件真相。

首播收视率为3.8%，随著剧情发展与观众们之间的好口碑，最高收视率达7.6%，可谓翻倍成长。

睽违2年，《模范刑警2》回来了！由第1季的导演及编剧三度携手，档期从月火剧编排为周末剧，将於下月（7月）30日接档《Cleaning Up》首播。首版海报上面写著「更加强烈的他们回来了」，引发剧迷期待。

另外，张胜祖於上月通过个人Instagram分享《模范刑警2》片场花絮照，早已引发粉丝们高度期待。第2季终於等到了，迫不及待继续追剧罗！

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