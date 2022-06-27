孙艺真亲自公开即将成为妈妈！「会好好守护这降临於我们的宝贵小生命♥」

今年3月才刚刚举办婚礼的玄彬与孙艺真，两人从恋爱到官宣结婚都引发许多观众们关注。当然婚后也有许多网友关注著两人何时打算迎接新生命，不等大家催促，我们孙仙直接在SNS向大家公开了自己怀孕的消息！

孙艺真於6月27日下午在自己的SNS上Po出了美丽的花草照片，隐约透露出后方的曙光，感觉充满希望。而她的文章中也提到了自己正在小心翼翼地迎接新生命，令许多粉丝们感到又惊又喜，发文才短短30分钟即引来将近23万人点赞。

之前孙艺真公开的照片中也曾有粉丝们猜测她是否已经怀孕，今日终於得到证实。孙艺真在文中写道：「大家最近过得好吧？我过得很好，今天想传达一个小心翼翼又令人开心的消息，我们将迎接新的生命了。」亲自在文中向大家传达了怀孕的消息，还放上了一个笑脸。



接著她说：「虽然现在还有些迷茫，并处於担心以及紧张兴奋中，因为身体上的变化而每天每天感受著生活。虽然这是非常感恩的事情，不过因为非常小心，所以都还没能告诉身边的人。在更晚之前，向与我们一样等待著这个消息的粉丝们，以及周围的朋友们，传达这个消息，我会好好守护这降临到我们身边的珍贵小生命。」

最后她也祝福大家：「希望大家也能在各自的生活中，好好守护自己应该珍惜的东西，健康地生活下去。祝大家幸福。」先预祝这对颜值爆表的神仙眷侣升格爸妈啦！



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