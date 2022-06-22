今夏最治癒喜劇《非常律師禹英禑》正式預告公開：朴恩斌演技精湛又可愛，搭檔最強暖男姜泰伍即將首播

上次預告朴恩斌一句話也沒說，這次則是說多又可愛，姜泰伍的人設感覺也超暖，好期待他們之間的火花啊～！XD

ENA 頻道與 Netflix 平台同步播出的治癒喜劇《非常律師禹英禑》（另譯：奇怪的律師禹英雨）公開了正式預告，光是預告就讓大家非常期待朴恩斌的新作表現。



▼正式預告，這次終於成功自我介紹：「我的名字不管是順著讀還是倒著讀都是禹英禑（우영우）。」就像TOMATO一樣~，資深律師鄭明碩（姜其永 飾）聽完後回應：「真的很有趣呢。」



▼短版預告：



朴恩斌飾演「白龍律師事務所」的新進律師－禹英禑，雖然智商高達164、是個能過目不忘的天才，但患有自閉症障礙且缺乏社交能力是她的一大弱點，所以她的出現讓許多人出現了質疑的聲音。



而她最好的朋友圓圓（朱賢英 飾）則告訴她：「身為律師只要做好這件事就夠了，（那就是大喊）我反對！」在她身旁也有許多真心待她，並幫助她的親朋好友，加上她對這份職業的熱忱。



其中，她職場上的同事，在公司裡相當有人氣又為人溫暖的李俊浩（姜泰伍 飾）更主動與她親近，並表示：「我和妳站在同一陣線。」欣賞她的為人，也帶給禹英禑更多的勇氣。



製作組也希望大家在追劇的過程中，可以跟著角色一起成長，《非常律師禹英禑》將會在6月29日（下週三）首播，一起期待吧！



▼早先公開過的自我介紹預告：



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