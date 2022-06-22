今夏最治愈喜剧《非常律师禹英禑》正式预告公开：朴恩斌演技精湛又可爱，搭档最强暖男姜泰伍即将首播

上次预告朴恩斌一句话也没说，这次则是说多又可爱，姜泰伍的人设感觉也超暖，好期待他们之间的火花啊～！XD

ENA 频道与 Netflix 平台同步播出的治愈喜剧《非常律师禹英禑》（另译：奇怪的律师禹英雨）公开了正式预告，光是预告就让大家非常期待朴恩斌的新作表现。



▼正式预告，这次终於成功自我介绍：「我的名字不管是顺著读还是倒著读都是禹英禑（우영우）。」就像TOMATO一样~，资深律师郑明硕（姜其永 饰）听完后回应：「真的很有趣呢。」



▼短版预告：



朴恩斌饰演「白龙律师事务所」的新进律师－禹英禑，虽然智商高达164、是个能过目不忘的天才，但患有自闭症障碍且缺乏社交能力是她的一大弱点，所以她的出现让许多人出现了质疑的声音。



而她最好的朋友圆圆（朱贤英 饰）则告诉她：「身为律师只要做好这件事就够了，（那就是大喊）我反对！」在她身旁也有许多真心待她，并帮助她的亲朋好友，加上她对这份职业的热忱。



其中，她职场上的同事，在公司里相当有人气又为人温暖的李俊浩（姜泰伍 饰）更主动与她亲近，并表示：「我和你站在同一阵线。」欣赏她的为人，也带给禹英禑更多的勇气。



制作组也希望大家在追剧的过程中，可以跟著角色一起成长，《非常律师禹英禑》将会在6月29日（下周三）首播，一起期待吧！



▼早先公开过的自我介绍预告：



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