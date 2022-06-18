金世正、崔丹尼爾、南潤壽主演《今日的網漫》公開劇本閱讀現場！接檔《為何是吳秀才？》於下月29日首播

換個新髮型的金世正依然元氣滿滿！



SBS新金土劇（週五、六播出）《今日的網漫》改編自日劇《重版出來！》，描述柔道選手出身的「溫心」，因為受傷後放棄自己投入一輩子的運動，來到網路漫畫編輯部就職，為了真正成長成為一位網漫編輯者而努力。

該部電視劇由《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《雖然三十但仍十七》、《醫師耀漢》趙秀沅導演執導，金世正、崔丹尼爾、南潤壽等人主演，展開前、後輩之間精彩的職場生活。



金世正飾演霓虹網漫編輯部新職員「溫心」。雖然不得不放棄柔道金牌得主的夢想，但她用特有的可愛活潑能量，積極挑戰第二次夢想。結束劇本練習後，金世正表示：「第一次聚在一起練習，就像開始拍攝一樣緊張。只通過練習就覺得非常有趣，實際拍攝現場應該會比現在更加有趣百倍。」





曾出演《今天的偵探》、《超完美秘書》等作品的崔丹尼爾，在本劇飾演「石智亨」，負責溫心的教育指導，為副總編輯；以Netflix《人性課外課》打開知名度的南潤壽，則陸續出演《怪物》、《戀慕》等作品，在本劇飾演「具俊英」，為營業部職員。



除三位主演，《今日的網漫》還有高昌錫、朴浩山、金甲洙等實力派演員加盟，HIGHLIGHT孫東雲則首次出演無線台電視劇，飾演網路漫畫家「吳允」，是透過日常搞笑漫畫獲得人氣的帥氣漫畫家。

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