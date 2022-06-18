金世正、崔丹尼尔、南润寿主演《今日的网漫》公开剧本阅读现场！接档《为何是吴秀才？》於下月29日首播

换个新发型的金世正依然元气满满！



SBS新金土剧（周五、六播出）《今日的网漫》改编自日剧《重版出来！》，描述柔道选手出身的「温心」，因为受伤后放弃自己投入一辈子的运动，来到网路漫画编辑部就职，为了真正成长成为一位网漫编辑者而努力。

该部电视剧由《听见你的声音》、《皮诺丘》、《虽然三十但仍十七》、《医师耀汉》赵秀沅导演执导，金世正、崔丹尼尔、南润寿等人主演，展开前、后辈之间精彩的职场生活。



金世正饰演霓虹网漫编辑部新职员「温心」。虽然不得不放弃柔道金牌得主的梦想，但她用特有的可爱活泼能量，积极挑战第二次梦想。结束剧本练习后，金世正表示：「第一次聚在一起练习，就像开始拍摄一样紧张。只通过练习就觉得非常有趣，实际拍摄现场应该会比现在更加有趣百倍。」





曾出演《今天的侦探》、《超完美秘书》等作品的崔丹尼尔，在本剧饰演「石智亨」，负责温心的教育指导，为副总编辑；以Netflix《人性课外课》打开知名度的南润寿，则陆续出演《怪物》、《恋慕》等作品，在本剧饰演「具俊英」，为营业部职员。



除三位主演，《今日的网漫》还有高昌锡、朴浩山、金甲洙等实力派演员加盟，HIGHLIGHT孙东云则首次出演无线台电视剧，饰演网路漫画家「吴允」，是透过日常搞笑漫画获得人气的帅气漫画家。

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