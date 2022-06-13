【有片】李裕英學生時期曾因「神秘瞳色」被老師盯上！「小時候真的很討厭，幸好當演員後大家能喜歡」

小編第一次看到李裕英時，就覺得她的瞳色很特別！連這次和她合作《Insider》的姜河那，也以為這是她常戴的隱形眼鏡呢～

由姜河那、李裕英、許誠泰主演JTBC水木劇（週三、四播出）《Insider》將於本週播出第3集。劇情由姜河那的街頭追逐戰展開：一個成績優異的司法研修生，潛入賭場揭開不法真相，惡勢力卻隨之找上門來。為了尋找特定人士刻意被抓進監獄，此時卻被組織拋棄，失去所有的姜河那誓言谷底翻身，為自己和奶奶復仇！

主演三人幫於11日出演綜藝節目《認識的哥哥》宣傳新劇。與電視劇主打「暗黑路線」不同，三位演員以獨特的藝能感點亮了攝影棚，和哥哥們的互動一來一往，相當有趣。

在「猜猜我」環節，李裕英分享有關自己「瞳孔顏色」的故事：

學生時期的她常常被老師盯上，就因為她的瞳孔顏色很特別。老師時常誤會李裕英戴著有色隱眼，就連在現場的金希澈、李壽根也這樣以為。姜河那分享初次閱讀劇本的時候，以為李裕英戴著有色隱眼，隨著拍攝逐漸增加，李裕英的瞳色依然如此，還以為她常常戴同一副隱眼呢！之後忍不住問了對方，才知道那是天然的瞳色。

大家紛紛討論，李裕英的瞳色不是單純的褐色，而是帶有灰色光芒、神秘的顏色。學生時期跟老師解釋：「這不是有色隱眼」，但老師們都不相信。在拍攝歷史劇的時候，曾經感受到不便，反而要戴上黑色隱眼。準備了各式各樣的隱眼，感覺都很怪異。最後，導演乾脆讓她以自然的模樣上陣。

小時候的她很討厭自己的瞳色，因為看起來不夠清澈、灰矇矇的。但長大以後出來演戲，大家似乎很喜歡自己的眼睛，也成為了一種特色，才漸漸喜歡上自己原本的樣貌。

再看一次還是覺得很神秘、很特別呢！李裕英真的沒有帶有色隱眼，那是天生的瞳色啦～

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