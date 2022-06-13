【有片】李裕英学生时期曾因「神秘瞳色」被老师盯上！「小时候真的很讨厌，幸好当演员后大家能喜欢」

小编第一次看到李裕英时，就觉得她的瞳色很特别！连这次和她合作《Insider》的姜河那，也以为这是她常戴的隐形眼镜呢～

由姜河那、李裕英、许诚泰主演JTBC水木剧（周三、四播出）《Insider》将於本周播出第3集。剧情由姜河那的街头追逐战展开：一个成绩优异的司法研修生，潜入赌场揭开不法真相，恶势力却随之找上门来。为了寻找特定人士刻意被抓进监狱，此时却被组织抛弃，失去所有的姜河那誓言谷底翻身，为自己和奶奶复仇！

主演三人帮於11日出演综艺节目《认识的哥哥》宣传新剧。与电视剧主打「暗黑路线」不同，三位演员以独特的艺能感点亮了摄影棚，和哥哥们的互动一来一往，相当有趣。

在「猜猜我」环节，李裕英分享有关自己「瞳孔颜色」的故事：

学生时期的她常常被老师盯上，就因为她的瞳孔颜色很特别。老师时常误会李裕英戴著有色隐眼，就连在现场的金希澈、李寿根也这样以为。姜河那分享初次阅读剧本的时候，以为李裕英戴著有色隐眼，随著拍摄逐渐增加，李裕英的瞳色依然如此，还以为她常常戴同一副隐眼呢！之后忍不住问了对方，才知道那是天然的瞳色。

大家纷纷讨论，李裕英的瞳色不是单纯的褐色，而是带有灰色光芒、神秘的颜色。学生时期跟老师解释：「这不是有色隐眼」，但老师们都不相信。在拍摄历史剧的时候，曾经感受到不便，反而要戴上黑色隐眼。准备了各式各样的隐眼，感觉都很怪异。最后，导演干脆让她以自然的模样上阵。

小时候的她很讨厌自己的瞳色，因为看起来不够清澈、灰蒙蒙的。但长大以后出来演戏，大家似乎很喜欢自己的眼睛，也成为了一种特色，才渐渐喜欢上自己原本的样貌。

再看一次还是觉得很神秘、很特别呢！李裕英真的没有带有色隐眼，那是天生的瞳色啦～

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