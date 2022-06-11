【有片】李洪基為朴信惠♥崔泰俊婚禮唱祝歌：「現場勘比頒獎典禮，還為排在後頭的D.O.緩解緊張情緒」

李洪基的口才真的很厲害！只是幾句話，就把當天的情形一五一十地表現出來～

上月（5月）31日，經紀公司「S.A.L.T娛樂」表示，旗下演員朴信惠於當日在首爾某家醫院產下男孩，母子均安。而在本週三（8日）播出的MBC綜藝節目《黃金漁場－Radio Star》中，李洪基也分享了今年（2022年）參加兩位好友、朴信惠與崔泰俊的婚禮現場。

李洪基表示，和朴信惠、崔泰俊夫婦都是好友。他與媽媽一起出席婚禮，因為三人均為童星出身，所以媽媽們也都很熟識。李洪基在當天演唱電視劇《繼承者們》的OST《話說》作為祝歌，他形容當天的婚禮陣仗為「頒獎典禮」，超多明星出席！

李洪基是第一位唱祝歌的人，而都敬秀（EXO D.O.）排在第二（曾和朴信惠合作電影《我的麻煩老哥》）。在準備祝歌的時候，他往後一看，發現D.O.緊張地發抖。為了安慰D.O.，李洪基努力地唱完祝歌。有趣的是，和朴信惠合作《繼承者們》的李敏鎬當天也有出席，但現在站在朴信惠身旁的是崔泰俊，畫面相當奇妙。

而李洪基剛退伍時，也曾出演《RS》，並以「介紹都敬秀近況的人」活躍於節目。因為D.O.不使用SNS，曾和他一起服過兵役而有了交情的李洪基，自然成為粉絲們的「詢問對象」，常常收到粉絲們問候D.O.的訊息。

上一段節目提到「都敬秀在朴信惠的婚禮唱祝歌」，MC們要李洪基再追加D.O.的近況。李洪基透露，剛結束作品拍攝的D.O.和他一起打了高爾夫球，兩人甚至還打賭：「若是洪基哥上了7次課可以贏我，就送一套哥喜歡的高爾夫球服。」結果出爐，李洪基贏了！D.O.則表示，因為最近都在拍戲，所以疏於練習了。

目前，李洪基是所屬社「FNC娛樂」的名譽理事，全都是因為出演了《RS》。現在的他要為練習生上聲樂課，還要為公司的形象作宣傳，公司也有給薪水。李洪基還悄悄抱怨：「（薪水）比我想像的少，扣掉保險和稅金，我們公司的理事拿這麼少嗎？」引發在場的人們哈哈大笑。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞