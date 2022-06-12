南柱赫鼻子上的「小瑕疵」卻成就了他的完美！粉絲喊話：不許去整形

南柱赫的鼻子，粉絲們看完直呼：求你千萬別動！！

男神南柱赫在這些年憑藉著《學校2015》、《舉重妖精金福珠》、《耀眼》等劇收穫人氣，圈粉無數，前不久又憑《二十五，二十一》登上事業巔峰，連一向被 詬病的演技都讓觀眾們改了口風，連稱「演得好」，從此踏入長得帥還會演戲的行列，想必之後戲路也會越來越寬。

粉絲們又稱「鷹眼」，總能發現一些自家本命的小細節，最近南柱赫的粉絲們就察覺他的鼻子線條並不流暢，中間有一塊小小的凸起，算是個小小的瑕疵。 南柱赫五官精緻，換成特寫鏡頭就會進一步放大五官，則優勢加大。 他的鼻子可以說就是整張臉的優勢之一，天生高挺，山根明顯，卻不是帶有戾氣的鷹鉤鼻。 而且鼻翼長得特別好，整體大小長度位置也和諧得體，水滴狀的鼻孔讓他即使是360°也能為美顏加分。 尤其是那一小塊凸起反倒顯得鼻子是純天然，而非後天加工而成，看得粉絲們都說：「就是整形整不出來的自然鼻子啊，很有男人味又帥氣了. 雖然只看眼睛的話是稚嫩的形象，但是因為鼻子的關係，好像也有點男人味，結論就是長得很帥」、「我現在才知道這件事，但是跟端正的鼻樑比起來，這樣有點突出的樣子會顯得更獨特、更漂亮」、「真的超級帥的，拜託不要去整鼻子」、「 太光滑的話就顯得很假」等。



남주혁 코끝갈라진거 개조타. . .

언제쯤 남주혁 코 그만 감탄안할수잇냐고 pic.twitter.com/HDDTpzWF6V — 온 (@8ckgngnju) May 13, 2022

어빠 코 지짜 말더안대는 신이 내린 코

측면에서 보면 오똑오똑오똑 베일듯한 뾰족 삼각인데 다각도로 보면 무슨 조각가가 빗은 듯이 약간의 굴곡과 코조개까지 겸비한 고급진 코라는 거 pic.twitter.com/seeiLMd1oo — 辛 (@asyoulive222) April 10, 2019

此外，4月時南柱赫傳出有望主演新劇《Vigilante》並擔任男主角的消息，官方也回應稱「正在積極商討中」。 這是一部改編自同名人氣網漫的漫改劇，男主角是一名正義感十足的警察，同時也是是一個懲罰犯罪者的暗黑英雄角色！消息傳出後備受粉絲們期待，因為南柱赫將會挑戰不同的新形象！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞