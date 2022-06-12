南柱赫鼻子上的「小瑕疵」却成就了他的完美！粉丝喊话：不许去整形

南柱赫的鼻子，粉丝们看完直呼：求你千万别动！！

男神南柱赫在这些年凭藉著《学校2015》、《举重妖精金福珠》、《耀眼》等剧收获人气，圈粉无数，前不久又凭《二十五，二十一》登上事业巅峰，连一向被 诟病的演技都让观众们改了口风，连称「演得好」，从此踏入长得帅还会演戏的行列，想必之后戏路也会越来越宽。

粉丝们又称「鹰眼」，总能发现一些自家本命的小细节，最近南柱赫的粉丝们就察觉他的鼻子线条并不流畅，中间有一块小小的凸起，算是个小小的瑕疵。 南柱赫五官精致，换成特写镜头就会进一步放大五官，则优势加大。 他的鼻子可以说就是整张脸的优势之一，天生高挺，山根明显，却不是带有戾气的鹰钩鼻。 而且鼻翼长得特别好，整体大小长度位置也和谐得体，水滴状的鼻孔让他即使是360°也能为美颜加分。 尤其是那一小块凸起反倒显得鼻子是纯天然，而非后天加工而成，看得粉丝们都说：「就是整形整不出来的自然鼻子啊，很有男人味又帅气了. 虽然只看眼睛的话是稚嫩的形象，但是因为鼻子的关系，好像也有点男人味，结论就是长得很帅」、「我现在才知道这件事，但是跟端正的鼻梁比起来，这样有点突出的样子会显得更独特、更漂亮」、「真的超级帅的，拜托不要去整鼻子」、「 太光滑的话就显得很假」等。



남주혁 코끝갈라진거 개조타. . .

언제쯤 남주혁 코 그만 감탄안할수잇냐고 pic.twitter.com/HDDTpzWF6V — 온 (@8ckgngnju) May 13, 2022

어빠 코 지짜 말더안대는 신이 내린 코

측면에서 보면 오똑오똑오똑 베일듯한 뾰족 삼각인데 다각도로 보면 무슨 조각가가 빗은 듯이 약간의 굴곡과 코조개까지 겸비한 고급진 코라는 거 pic.twitter.com/seeiLMd1oo — 辛 (@asyoulive222) April 10, 2019

此外，4月时南柱赫传出有望主演新剧《Vigilante》并担任男主角的消息，官方也回应称「正在积极商讨中」。 这是一部改编自同名人气网漫的漫改剧，男主角是一名正义感十足的警察，同时也是是一个惩罚犯罪者的暗黑英雄角色！消息传出后备受粉丝们期待，因为南柱赫将会挑战不同的新形象！

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