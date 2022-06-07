张赫&张娜拉有望「四搭」，难得一见的萤幕老夫老妻！《开朗少女成功记》《命中注定我爱你》都是经典

这什么天大好消息～两个人真的太搭了啦！希望成真啊！

根据今（7）日‎JOYNEWS24‎的报导，目前正在《红丹心》扮演朴桂原的张赫收到了新剧《Family》（패밀리）男主角提案，有望和即将新婚的张娜拉再度搭档。

先问各位，想到张赫和张娜拉，你会先想到什么？是《开朗少女成功记》还是《命中注定我爱你》？是韩启泰与车阳顺？还是李健与金美英呢？

2002年的《开朗少女成功记》描述高三少女车阳顺（张娜拉 饰）追求梦想与爱情的故事，她与化妆品总经理韩启泰（张赫 饰）误打误撞相识并陷入爱情。励志又有趣的故事在韩国当年创下42.6%收视率，《开朗少女成功记》也成了韩剧在亚洲打响名号的先锋之一，更让张娜拉和张赫取得亚洲地区的高知名度，奠定两人一线演员的地位。



而《命中注定我爱你》是2014年翻拍同名台剧的作品，当时张赫与张娜拉宣布时隔12年二次搭档，即引起亚洲许多观众瞩目。虽然《命中注定我爱你》刚开始因为张赫中长发造型奇特，让不少「原著党」却步，在韩国开播也仅以6%收视率起步，於同时段播出的韩剧中敬陪末座。然而，由於张赫与张娜拉的生动演出，《命中注定我爱你》仍逐渐走出口碑，收视上涨到单集最高12%，成绩翻倍涨。



其实在《命中注定我爱你》播毕后，当年张赫与张娜拉又迅速合作了同个电视台MBC推出的独幕剧《久违的再见》（或译久违的问候）。所以若两人确实要合作新剧《Family》，那就是第四度搭档男女主角！不晓得是不是韩剧空前绝后的纪录呢？



得知此消息的韩国网友都感到相当兴奋，有人说「简直命运的安排」、「两人根本是灵魂伴侣」、「确信的尼克茱蒂（《动物方程式／优兽大都会》两位主角 ）组合」，更看好两个人继《开朗少女成功记》与《命中注定我爱你》再写下人生作品，说他们就是「不败的组合」。

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