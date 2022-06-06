李升基公开恋情后首次透露心境！与李多寅交往1年有余，立场无变化

李升基5日在官网PO长文，距离去年5月承认恋情以来第一次正面谈到这一话题。

李升基对粉丝们写道：「我觉得我们的过去一年是彼此非常痛苦、受伤、缺乏交流的一年，所以经过长时间思考后开口。 我在各种议论中保持沉默的原因，第一是认为情绪化的发言无法正确传达想法，只会造成更大的误会和伤害。 」



「第二是担心如果只属於我们的沟通和对话泄露出去，会被歪曲成二次传闻、给更多人造成伤害，或被某些人当做花边新闻素材来利用。 所以虽然有人要求我表明立场，但我仍然保持沉默。 希望大家理解。 」

李升基委婉表示和李多寅仍在交往：「只是，去年恋爱传闻以后，我的立场和身边没有任何变化，所以没有再提到这件事，也觉得没必要提。 如果对这件事感到失落的话我很抱歉。 想安慰大家。 请大家指责我的不足并给予宽厚的谅解。 」



李升基去年5月传出与李多寅恋爱，D社更拍到两人到李升基祖母家拜访。 当时李升基表示「正在带著好的感情与李多寅逐渐互相了解」，李多寅所属社也表示「以前辈晚辈关系见面，五六个月前开始带著好的感情谨慎地了解彼此」。 之后部份粉丝提到李多寅继父曾操纵股价被判入狱、妈妈甄美里是内线炒股达人，做了卡车示威反对恋情。

去年8月曾有分手传闻。 当时李多寅在IG Story中PO出图片，英文写道：「我只是一个希望过好每一天的女人。 因为这是你的生活，而你只活一次。 没有其他人可以为你过你的生活。 所以我会承担所有的辛酸，珍惜生活中所有的幸福。 」当时二人均未对分手传闻做出回应。



不过今年5月两人分别在IG更新疑似放闪照片和影片。 李升基5月12日PO出去Art Busan看展的照片，李多寅也於隔日在IG Story PO出影片，背景十分相似。



此外，李升基将在今年8月携KBS新剧《依法相爱》回归。

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