「臉蛋天才」車銀優光是上年就豪掙60億韓元！根本就是偶像劇照進了現實的人啊～

歌壇、電視劇圈、時尚界、廣告界，橫掃韓娛各大領域的「臉蛋天才」車銀優一年能掙多少錢呢？ 想必不少人都很好奇吧。

據Mnet綜藝節目《TMI NEWS SHOW》爆料車銀優絕對是娛樂圈「行走的印鈔機」，吸金能力不容小覷，去年的收益竟然超過了國民歌手IU、演員兼中小企業理事孫錫久、進軍餐飲業的作曲家Don Spike等人，位居榜首。2021年電視劇、電影、海報、廣告等收入加在一起，車銀優就有60億（韓幣，下同）進賬，這還不算他作為歌手的收入，人那麼帥就算了，還如此會賺錢，妥妥的人類高品質男性！



車銀優還是他們經紀公司FANTAGIO的金字招牌兼頂樑柱，去年第一季度就為公司掙了15億，佔了全公司銷售金額的44%！而在2020年車銀優的收入為25.7億，短短一年又有了大幅度增長。



車銀優憑藉電視劇《女神降臨》人氣如坐火箭般飛速上升，後來又成為Burberry的品牌大使，開始在時尚圈活躍起來。 身價飆升的他在2021年9豪砸45億全款買下了位於首爾富人區清潭洞的高級頂樓豪宅，去年的他也才24歲而已，一步邁入青年「財」俊行列。



車銀優的燦爛人生再次讓人們感受了一把何為偶像劇照進現實。



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