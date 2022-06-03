「脸蛋天才」车银优光是上年就豪挣60亿韩元！根本就是偶像剧照进了现实的人啊～

歌坛、电视剧圈、时尚界、广告界，横扫韩娱各大领域的「脸蛋天才」车银优一年能挣多少钱呢？ 想必不少人都很好奇吧。

据Mnet综艺节目《TMI NEWS SHOW》爆料车银优绝对是娱乐圈「行走的印钞机」，吸金能力不容小觑，去年的收益竟然超过了国民歌手IU、演员兼中小企业理事孙锡久、进军餐饮业的作曲家Don Spike等人，位居榜首。2021年电视剧、电影、海报、广告等收入加在一起，车银优就有60亿（韩币，下同）进账，这还不算他作为歌手的收入，人那么帅就算了，还如此会赚钱，妥妥的人类高品质男性！



车银优还是他们经纪公司FANTAGIO的金字招牌兼顶梁柱，去年第一季度就为公司挣了15亿，占了全公司销售金额的44%！而在2020年车银优的收入为25.7亿，短短一年又有了大幅度增长。



车银优凭藉电视剧《女神降临》人气如坐火箭般飞速上升，后来又成为Burberry的品牌大使，开始在时尚圈活跃起来。 身价飙升的他在2021年9豪砸45亿全款买下了位於首尔富人区清潭洞的高级顶楼豪宅，去年的他也才24岁而已，一步迈入青年「财」俊行列。



车银优的灿烂人生再次让人们感受了一把何为偶像剧照进现实。



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