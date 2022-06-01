《我們的藍調時光》最後海報公開：金惠子與李炳憲，注視不同方向的悲傷母子

tvN療癒熱播劇《我們的藍調時光》今天公開了最後一組故事的雙人海報，李炳憲和金惠子飾演的母子究竟有什麼老死不相往來的矛盾，又能否在離開之前獲得和解呢？

《我們的藍調時光》講述濟州島蔚藍村裡十幾位村民酸甜苦辣的人生故事，從初戀重逢、高中生子、出現裂痕的友情到家有障礙人士的隱情，每一個故事都賺足觀眾眼淚，帶給大家無限感動。 這部一共20集的電視劇將從本周末開始，用足足3集講述最後一個故事，主角就是李炳憲飾演的兒子東昔和金惠子飾演的母親玉東。



今天公開的兩張海報裡，一張是玉東凝望著吞噬丈夫和女兒的大海，東昔則在旁邊望著她，神色孤單苦澀。



另一張海報裡，玉東回頭看向東昔，但東昔已經轉過身，只留給她沉默的背影。



玉東是個苦命人。 年幼時父母就因火災去世，開船的丈夫在颱風中被大海吞噬，當海女的女兒也在出海捕撈時喪命。 玉東改嫁給丈夫的朋友、伺候他患病的妻子和小孩，對於東昔被這兩個小孩欺負的事坐視不管。 對玉東來說，似乎只要能養活東昔、只要東昔不需要再進入大海，即便被他怨恨也毫無所謂。



東昔的成長過程也令人心酸。 帶著歉疚永遠失去姐姐，母親給別人做妾、對自己不聞不問，唯一帶來安慰的初戀也踐踏自己兩次之多。 人人以為他天生好勇鬥狠，其實他也想和普通人一樣過上平靜、幸福、有笑聲的日子。 他恨母親只知道望著吞噬親人的大海，卻不肯回頭看看身邊活生生的兒子，發誓除了為她辦葬禮，死之前都不要有任何往來。 但他不知道的是，母親到了癌症晚期，已經開始為離開做準備。



編劇盧熙京說：「玉東和東昔之間有不同於普通母子的化學反應。 我想寫一個更像互相怨恨的戀人的母子關係，感謝兩位演員對此的演繹。 」單看介紹都已經非常獨特，究竟東昔要到何時才知道母親的真實狀況呢？

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