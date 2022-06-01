《我们的蓝调时光》最后海报公开：金惠子与李炳宪，注视不同方向的悲伤母子

tvN疗愈热播剧《我们的蓝调时光》今天公开了最后一组故事的双人海报，李炳宪和金惠子饰演的母子究竟有什么老死不相往来的矛盾，又能否在离开之前获得和解呢？

《我们的蓝调时光》讲述济州岛蔚蓝村里十几位村民酸甜苦辣的人生故事，从初恋重逢、高中生子、出现裂痕的友情到家有障碍人士的隐情，每一个故事都赚足观众眼泪，带给大家无限感动。 这部一共20集的电视剧将从本周末开始，用足足3集讲述最后一个故事，主角就是李炳宪饰演的儿子东昔和金惠子饰演的母亲玉东。



今天公开的两张海报里，一张是玉东凝望著吞噬丈夫和女儿的大海，东昔则在旁边望著她，神色孤单苦涩。



另一张海报里，玉东回头看向东昔，但东昔已经转过身，只留给她沉默的背影。



玉东是个苦命人。 年幼时父母就因火灾去世，开船的丈夫在台风中被大海吞噬，当海女的女儿也在出海捕捞时丧命。 玉东改嫁给丈夫的朋友、伺候他患病的妻子和小孩，对於东昔被这两个小孩欺负的事坐视不管。 对玉东来说，似乎只要能养活东昔、只要东昔不需要再进入大海，即便被他怨恨也毫无所谓。



东昔的成长过程也令人心酸。 带著歉疚永远失去姐姐，母亲给别人做妾、对自己不闻不问，唯一带来安慰的初恋也践踏自己两次之多。 人人以为他天生好勇斗狠，其实他也想和普通人一样过上平静、幸福、有笑声的日子。 他恨母亲只知道望著吞噬亲人的大海，却不肯回头看看身边活生生的儿子，发誓除了为她办葬礼，死之前都不要有任何往来。 但他不知道的是，母亲到了癌症晚期，已经开始为离开做准备。



编剧卢熙京说：「玉东和东昔之间有不同於普通母子的化学反应。 我想写一个更像互相怨恨的恋人的母子关系，感谢两位演员对此的演绎。 」单看介绍都已经非常独特，究竟东昔要到何时才知道母亲的真实状况呢？

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