嚇哭了～《醫法刑事》申成祿單人宣傳劇照！邪惡雙面人，驚悚笑容讓人聯想到「李載京」

新韓劇《醫法刑事》公開男二號申成祿個人宣傳海報，讓人看得閃回《來自星星的你》時期。

《醫法刑事》是蘇志燮、申成祿和林秀香連袂主演的懸疑刑偵醫療劇，講述了因為一起偽造的醫療事故，被奪走一切撤銷執照、 進而被判入獄的天才外科醫生韓以翰為了揭發醫療事故的真相，不得不離開手術室，以短短4年的時間，轉身成為律師步入法庭，去懲罰那些相信能夠以富裕與權力，去決定生命順序的人，並保護其他面臨類似處境的受害者。



作為男二號的申成祿在劇中扮演的是遊說&投資Honors Hand亞洲區分部長傑登·李，同時也是野心勃勃的磐石大學醫學中心主任。他一直在國外生活，是第三代美籍韓商。傑登·李雷厲風行地推進能支配權力的大投資，並為此承擔巨大責任。 在申成祿的個人海報裡，暗紅色的背景下他側臉出鏡，看上去是冷靜沉著的精英人士，但隱約露出的帶著邪惡笑容的面容預示著這將會是個兩面派形象。 尤其是那一抹驚悚的笑容讓人立刻聯想到了申成祿在火爆韓劇《來自星星的你》中的變態惡魔大哥，看得觀眾們直呼「他太適合演反派了！」



另兩張劇照中，申成祿或穿著白色襯衣坐在飛機的頭等艙內，宛若精英商務人士；或穿著黑色皮衣身處昏暗背景之中，一臉精打細算的表情。 看來他要在新劇中不停切換人物風格，既是投資人也是專業醫生。他返回韓國真正的目的是什麼？一起通過《醫法刑事》來揭曉吧。



《醫法刑事》將於6月3日重磅開播。



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