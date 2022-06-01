《Broker》是枝裕和導演在IU確認參演後特意為她加戲：就是很想聽她唱歌啊～♥

IU以本名李知恩參演電影《Broker》，並亮相坎城影展，首次站上電影節紅毯就吸睛無數，是全球影壇都矚目的大螢幕出道。

《Broker》是日本知名導演是枝裕和執導的作品，由宋康昊、姜棟元、裴斗娜和IU主演，故事圍繞「Baby Box」展開，那些沒有條件養育孩子的人，會將孩子放入棄嬰箱隨之丟棄。在社會不為人知的角落中，一種特殊的仲介交易隨之展開.... IU飾演的不知為何把嬰兒放進「Baby Box」、也不知為何又回來的年輕媽媽「素英」，早前是枝裕和導演就透露過之所以選定IU是被她在《我的大叔》中的演技驚豔到，認為IU是一名說台詞時很有感覺，懂得掌控氛圍的好演員。 在知道IU還是歌手之後更是找出她各種演唱會影片、DVD認真研究。



因為是枝裕和導演對IU的特別認知，才造就了電影中原本並不存在的一個場景-IU為寶寶唱搖籃曲的戲份，這是在IU確定出演「素英」之後才特意加入的戲份，就連導演自己都稱：「可能是我想聽李知恩唱歌，就不自覺地加入了這場戲吧。」看來導演的耳朵也完全被IU征服了呢。



作為K-POP圈SOLO女歌手的頂流人物，IU不在乎秀唱功（三段高音唱法已經是歌壇經典了），更擅長拿捏歌曲的故事氛圍感，總是帶給聽眾溫暖的感覺。



她的嗓音既不是很沙啞，也完全沒有違和感的低吟淺唱，歌聲可甜可冷，讓人聽完就會沉浸在其中。



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