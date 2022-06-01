吓哭了～《医法刑事》申成禄单人宣传剧照！邪恶双面人，惊悚笑容让人联想到「李载京」

新韩剧《医法刑事》公开男二号申成禄个人宣传海报，让人看得闪回《来自星星的你》时期。

《医法刑事》是苏志燮、申成禄和林秀香连袂主演的悬疑刑侦医疗剧，讲述了因为一起伪造的医疗事故，被夺走一切撤销执照、 进而被判入狱的天才外科医生韩以翰为了揭发医疗事故的真相，不得不离开手术室，以短短4年的时间，转身成为律师步入法庭，去惩罚那些相信能够以富裕与权力，去决定生命顺序的人，并保护其他面临类似处境的受害者。



作为男二号的申成禄在剧中扮演的是游说&投资Honors Hand亚洲区分部长杰登・李，同时也是野心勃勃的磐石大学医学中心主任。他一直在国外生活，是第三代美籍韩商。杰登・李雷厉风行地推进能支配权力的大投资，并为此承担巨大责任。 在申成禄的个人海报里，暗红色的背景下他侧脸出镜，看上去是冷静沉著的精英人士，但隐约露出的带著邪恶笑容的面容预示著这将会是个两面派形象。 尤其是那一抹惊悚的笑容让人立刻联想到了申成禄在火爆韩剧《来自星星的你》中的变态恶魔大哥，看得观众们直呼「他太适合演反派了！」



另两张剧照中，申成禄或穿著白色衬衣坐在飞机的头等舱内，宛若精英商务人士；或穿著黑色皮衣身处昏暗背景之中，一脸精打细算的表情。 看来他要在新剧中不停切换人物风格，既是投资人也是专业医生。他返回韩国真正的目的是什么？一起通过《医法刑事》来揭晓吧。



《医法刑事》将於6月3日重磅开播。



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