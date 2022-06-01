《Broker》是枝裕和导演在IU确认参演后特意为她加戏：就是很想听她唱歌啊～♥

IU以本名李知恩参演电影《Broker》，并亮相坎城影展，首次站上电影节红毯就吸睛无数，是全球影坛都瞩目的大萤幕出道。

《Broker》是日本知名导演是枝裕和执导的作品，由宋康昊、姜栋元、裴斗娜和IU主演，故事围绕「Baby Box」展开，那些没有条件养育孩子的人，会将孩子放入弃婴箱随之丢弃。在社会不为人知的角落中，一种特殊的仲介交易随之展开.... IU饰演的不知为何把婴儿放进「Baby Box」、也不知为何又回来的年轻妈妈「素英」，早前是枝裕和导演就透露过之所以选定IU是被她在《我的大叔》中的演技惊艳到，认为IU是一名说台词时很有感觉，懂得掌控氛围的好演员。 在知道IU还是歌手之后更是找出她各种演唱会影片、DVD认真研究。



因为是枝裕和导演对IU的特别认知，才造就了电影中原本并不存在的一个场景-IU为宝宝唱摇篮曲的戏份，这是在IU确定出演「素英」之后才特意加入的戏份，就连导演自己都称：「可能是我想听李知恩唱歌，就不自觉地加入了这场戏吧。」看来导演的耳朵也完全被IU征服了呢。



作为K-POP圈SOLO女歌手的顶流人物，IU不在乎秀唱功（三段高音唱法已经是歌坛经典了），更擅长拿捏歌曲的故事氛围感，总是带给听众温暖的感觉。



她的嗓音既不是很沙哑，也完全没有违和感的低吟浅唱，歌声可甜可冷，让人听完就会沉浸在其中。



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