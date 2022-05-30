《我的出走日記》大結局刷新最高收視率，主演分享劇終感言：「希望大家都獲得幸福，寒冬之後迎來溫暖的春天」

JTBC共鳴療癒劇《我的出走日記》昨晚播出大結局第16集，收視率開播後就一路上升、最後突破6.7%，被奉為「只有沒看過的人、沒有只看一遍的人」的佳作。

孫錫久在IG上PO出多張具氏和美貞在一起的畫面，深情地寫道：「不依靠任何人、一步一步向前尋找自己的方向，太喜歡這樣的美貞。 希望大家也獲得很多感動，希望我們都變得幸福，一點皺巴巴都沒有。 感謝所有觀眾，崇拜你們。 」



飾演廉家小女兒美貞的金智媛：「很開心通過廉美貞這個角色和大家見面，度過了逐漸充滿心靈的一段時間。 希望作品帶給大家共鳴和安慰。 我在冬季結束拍攝，開拍時一是春天。 希望大家也能在冬天之後迎來溫暖的春天，一直是溫暖的春天。 」



李民基飾演的廉昌熙既認真又有喜感，引起無數觀眾共鳴，真實細膩的演技也讓他再次收穫一個「人生角色」：「很多觀眾和朋友給了我支持與關心，昌熙也收到了熱烈的愛與喜悅，是令我非常感謝的一部作品。 感謝像對待家人一樣對《我的出走日記》產生共鳴的觀眾，我愛你們。 」



飾演廉家大姐琦貞的李伊興奮地表示：「在《鬼怪》之後第一次感受到這麼高人氣，不論去哪大家都在討論《我的出走日記》。 如預期一樣，這部劇就像細細的春雨一樣滲進了觀眾的心田。 很多朋友說這個角色的語氣、表情、喝酒時的動作都和我一模一樣，沒有理由不接。 」

聊到劇中角色琦貞，李伊認為她終於得到了一直渴望的愛情、相信也獲得了解放，雖然跟泰勳之間應該還要經歷不少考驗：「劇終後的琦貞應該還是老樣子，喝酒、亂講話、和弟弟妹妹吵吵鬧鬧，就像她一直以來那樣。 如果和廉家三姐妹偶遇，請給他們緊緊的擁抱。 」



對於大結局，有人認為十分療癒、每個人都獲得了最好的結局，也有人認為太過倉促和開放式、有些想見到的畫面沒有拍出來，也在韓網引起熱烈討論。 大家的想法歡迎在評論區分享哦！

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