《我家的熊孩子》金希澈公開50億豪宅新家，提到「老婆」&「結婚」！朴敘俊&全智賢是同小區業主

Super Junior成員金希澈公開了自己的豪宅。

Super Junior是K-POP二代男團中的頂流，火遍全亞洲，而金希澈作為人氣成員之一拍廣告、上綜藝、演電視劇，賺得盆滿缽滿。 掙了錢就想要改善居住環境的金希澈最近就帶著《我家的熊孩子》節目組一起去了新家，新豪宅首次曝光，看得一眾嘉賓和觀眾們很是羡慕。



與之前進門滿眼紅色的誇張裝修風格不同，金希澈的新家主打清爽的白色，白色傢俱和淺色地磚搭配起來更顯空間的寬闊，客廳和廚房面積都很大，金希澈透露：「以後有了孩子，沙發肯定要很大才行。 」言語間透著對大家庭的嚮往。



參觀完金希澈的豪宅，李尚民也給出了自己的建議，稱：「如果要改裝修的話，所有的都要改，不然不如不動。 」金希澈調侃：「打掃起來特別麻煩，不想要水晶燈。 」李尚民反駁：「水晶燈很貴，一定要留著，而且都是真水晶。 」 接著兩人又仔細研究了廚房的墻，金希澈提到會敲掉廚房嵌入式的設計，不過緊接著又改了口風稱：「如果將來老婆不喜歡嵌入式的話，那個時候再敲掉也不遲，我肯定在這房子裡結婚。 」



早在今年2月份的時候，韓媒就爆出金希澈在位於江南三成洞富人區買下了一處別墅式高級住宅，花費了50億（韓幣），該住宅以密不透風的安保著稱，住了不少藝人、企業家和年輕富商等，據傳全智賢、朴敘俊、李政宰的豪門女友林世玲等都是這裡的業主。 這片豪宅可以將漢江美景收入眼底，連開發商贈送的嵌入式家電都是國外高級品牌。 1樓還設有健身中心、瑜伽房、休息室等，專門提供給居民使用。



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