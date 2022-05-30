《我的出走日记》大结局刷新最高收视率，主演分享剧终感言：「希望大家都获得幸福，寒冬之后迎来温暖的春天」

JTBC共鸣疗愈剧《我的出走日记》昨晚播出大结局第16集，收视率开播后就一路上升、最后突破6.7%，被奉为「只有没看过的人、没有只看一遍的人」的佳作。

孙锡久在IG上PO出多张具氏和美贞在一起的画面，深情地写道：「不依靠任何人、一步一步向前寻找自己的方向，太喜欢这样的美贞。 希望大家也获得很多感动，希望我们都变得幸福，一点皱巴巴都没有。 感谢所有观众，崇拜你们。 」



饰演廉家小女儿美贞的金智媛：「很开心通过廉美贞这个角色和大家见面，度过了逐渐充满心灵的一段时间。 希望作品带给大家共鸣和安慰。 我在冬季结束拍摄，开拍时一是春天。 希望大家也能在冬天之后迎来温暖的春天，一直是温暖的春天。 」



李民基饰演的廉昌熙既认真又有喜感，引起无数观众共鸣，真实细腻的演技也让他再次收获一个「人生角色」：「很多观众和朋友给了我支持与关心，昌熙也收到了热烈的爱与喜悦，是令我非常感谢的一部作品。 感谢像对待家人一样对《我的出走日记》产生共鸣的观众，我爱你们。 」



饰演廉家大姐琦贞的李伊兴奋地表示：「在《鬼怪》之后第一次感受到这么高人气，不论去哪大家都在讨论《我的出走日记》。 如预期一样，这部剧就像细细的春雨一样渗进了观众的心田。 很多朋友说这个角色的语气、表情、喝酒时的动作都和我一模一样，没有理由不接。 」

聊到剧中角色琦贞，李伊认为她终於得到了一直渴望的爱情、相信也获得了解放，虽然跟泰勋之间应该还要经历不少考验：「剧终后的琦贞应该还是老样子，喝酒、乱讲话、和弟弟妹妹吵吵闹闹，就像她一直以来那样。 如果和廉家三姐妹偶遇，请给他们紧紧的拥抱。 」



对於大结局，有人认为十分疗愈、每个人都获得了最好的结局，也有人认为太过仓促和开放式、有些想见到的画面没有拍出来，也在韩网引起热烈讨论。 大家的想法欢迎在评论区分享哦！

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