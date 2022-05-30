《我家的熊孩子》金希澈公开50亿豪宅新家，提到「老婆」&「结婚」！朴叙俊&全智贤是同小区业主

Super Junior成员金希澈公开了自己的豪宅。

Super Junior是K-POP二代男团中的顶流，火遍全亚洲，而金希澈作为人气成员之一拍广告、上综艺、演电视剧，赚得盆满钵满。 挣了钱就想要改善居住环境的金希澈最近就带著《我家的熊孩子》节目组一起去了新家，新豪宅首次曝光，看得一众嘉宾和观众们很是羡慕。



与之前进门满眼红色的夸张装修风格不同，金希澈的新家主打清爽的白色，白色家俱和浅色地砖搭配起来更显空间的宽阔，客厅和厨房面积都很大，金希澈透露：「以后有了孩子，沙发肯定要很大才行。 」言语间透著对大家庭的向往。



参观完金希澈的豪宅，李尚民也给出了自己的建议，称：「如果要改装修的话，所有的都要改，不然不如不动。 」金希澈调侃：「打扫起来特别麻烦，不想要水晶灯。 」李尚民反驳：「水晶灯很贵，一定要留著，而且都是真水晶。 」 接著两人又仔细研究了厨房的墙，金希澈提到会敲掉厨房嵌入式的设计，不过紧接著又改了口风称：「如果将来老婆不喜欢嵌入式的话，那个时候再敲掉也不迟，我肯定在这房子里结婚。 」



早在今年2月份的时候，韩媒就爆出金希澈在位於江南三成洞富人区买下了一处别墅式高级住宅，花费了50亿（韩币），该住宅以密不透风的安保著称，住了不少艺人、企业家和年轻富商等，据传全智贤、朴叙俊、李政宰的豪门女友林世玲等都是这里的业主。 这片豪宅可以将汉江美景收入眼底，连开发商赠送的嵌入式家电都是国外高级品牌。 1楼还设有健身中心、瑜伽房、休息室等，专门提供给居民使用。



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