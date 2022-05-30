做任何動作都帥到爆的車銀優！這個生氣的動作，可以反復觀賞100遍XD

車銀優，一個用自己的盛世美顏俘獲了眾多女性的芳心、 統一了飯圈審美的「臉蛋天才」！

即使身處有著花田之稱的娛樂圈，車銀優的顏值也是頂級級別，連不少明星藝人看到他真人都忍不住大讚一聲「太帥了」，紅潤的嘴唇，精巧的瓜子臉，五官精緻，眉眼如畫，連氣質都是他人無法比擬的貴公子氛圍，怪不得粉絲們稱他是「漫畫裡的美少年」。

這樣的車銀優無論做什麼動作都自帶閃光點，迷得人神魂顛倒！撩頭髮這個簡單的動作，車銀優只是隨手一動，可是包含了很多的靈氣在裡面的！

快看，花美男生氣了！只有因為緊咬牙齒而跳動的腮部在告訴大家車銀優生氣了，低頭整理好自己的心情，抬起頭來又是一張帥到人心臟停止跳動的笑臉。



怎麼會有人的眼淚一滴一滴像珍珠一樣落下來？ 那是車銀優的眼淚嗎？ 根本就是我心碎的聲音！



25. 아스트로 차은우

은우는 우는것도 예쁜데 눈물도 그냥눈물이 아니라 완전 옥구슬이에요ㅠㅠㅠ

라네요 은우님은 진짜 얼굴부터... 너무 예뻐요ㅜㅜ pic.twitter.com/HhFXpeafnz<;/a> — 우는 게 예쁜 남돌 봇 (@Cry_Pretty_ND) March 29, 2020

喝水都喝得如此撩人的車銀優，一舉一動都是偶像劇！



每走一步都踩在了粉絲的心上！



這笑容，花見了都要開了！



미쳤다 차은우 ㅠㅠㅠ

아니 사실 내가 미치겠어 ㅠㅠㅠ

눈 감으면서 살짝 웃는데.. 좋아서 미침#차은우 #CHAEUNWOO#차은우_FirstLove pic.twitter.com/DOuzKilURI<;/a> — 블루보넷 (@Chacha3302) May 11, 2022

抱著粉絲的車銀優，試問被這樣的超級帥哥抱著，誰能不暈？？



今天又是沉迷於車銀優盛世美顏不可自拔的一天！！

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