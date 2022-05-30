做任何动作都帅到爆的车银优！这个生气的动作，可以反复观赏100遍XD

做任何动作都帅到爆的车银优！这个生气的动作，可以反复观赏100遍XD

明星   2022年5月30日   星期一07:57   Tracy  

（封面图源：IG@ eunwo.o_c）

车银优，一个用自己的盛世美颜俘获了众多女性的芳心、 统一了饭圈审美的「脸蛋天才」！

即使身处有著花田之称的娱乐圈，车银优的颜值也是顶级级别，连不少明星艺人看到他真人都忍不住大赞一声「太帅了」，红润的嘴唇，精巧的瓜子脸，五官精致，眉眼如画，连气质都是他人无法比拟的贵公子氛围，怪不得粉丝们称他是「漫画里的美少年」。

这样的车银优无论做什么动作都自带闪光点，迷得人神魂颠倒！撩头发这个简单的动作，车银优只是随手一动，可是包含了很多的灵气在里面的！

快看，花美男生气了！只有因为紧咬牙齿而跳动的腮部在告诉大家车银优生气了，低头整理好自己的心情，抬起头来又是一张帅到人心脏停止跳动的笑脸。

怎么会有人的眼泪一滴一滴像珍珠一样落下来？ 那是车银优的眼泪吗？ 根本就是我心碎的声音！

喝水都喝得如此撩人的车银优，一举一动都是偶像剧！

每走一步都踩在了粉丝的心上！

这笑容，花见了都要开了！

抱著粉丝的车银优，试问被这样的超级帅哥抱著，谁能不晕？？

今天又是沉迷於车银优盛世美颜不可自拔的一天！！

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