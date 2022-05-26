李準基履行《Again My Life》收視率公約：帥氣舞蹈就是PSY的新歌《That That》！

李準基履行《Again My Life》收視率公約：帥氣舞蹈就是PSY的新歌《That That》！

明星   2022年5月26日   星期四12:21   Sani  

（封面圖源：Naver Post@나무엑터스，IG@actor_jg截圖）

恭喜李準基這次預估的數位終於實現了！粉絲們也看得超開心~

之前李準基和《Again My Life》另外兩位主演金智恩、金栽經一起接受採訪時，笑說自己講的收視率總是無法實現，但既然是SBS應該會超過10%吧！並且訂下收視率公約：如果真的超過10%就會「為大家帶來帥氣的舞蹈」。 金栽經cue他跳《Hey MAMA》，李準基本人也很期待的樣子，還拜託粉絲趕快讓收視率超過10%、說自己好想跳舞XD
（圖源：Youtube@SBS NOW / SBS 공식 채널截圖）

結果這部劇真的不負眾望，憑著快速展開和精彩有趣的劇情，在第9集就來到了10.1%收視率！
（圖源：FB@sbsdrama.official）

今天李準基通過個人IG公開了履行收視率公約的影片，原來是cover了PSY新歌《That That》的舞蹈：「幾周前就應該付諸行動的，一直以忙碌為藉口XD真的非常感謝大家。 」並透露其實去舞室之前都沒想好要跳什麼，聽說很多人申請這首歌之後立即看MV排練、立即就錄好，還謙虛地請大家「禁止期待完成度」。
（圖源：IG@actor_jg截圖）

結尾還有李準基一個人享受跳舞時間的小彩蛋，演戲和跳舞都如此優秀、又信守對粉絲的承諾，還有什麼是李準基不會做的呢？ XD

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