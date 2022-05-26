李准基履行《Again My Life》收视率公约：帅气舞蹈就是PSY的新歌《That That》！

恭喜李准基这次预估的数位终於实现了！粉丝们也看得超开心~

之前李准基和《Again My Life》另外两位主演金智恩、金栽经一起接受采访时，笑说自己讲的收视率总是无法实现，但既然是SBS应该会超过10%吧！并且订下收视率公约：如果真的超过10%就会「为大家带来帅气的舞蹈」。 金栽经cue他跳《Hey MAMA》，李准基本人也很期待的样子，还拜托粉丝赶快让收视率超过10%、说自己好想跳舞XD



结果这部剧真的不负众望，凭著快速展开和精彩有趣的剧情，在第9集就来到了10.1%收视率！



今天李准基通过个人IG公开了履行收视率公约的影片，原来是cover了PSY新歌《That That》的舞蹈：「几周前就应该付诸行动的，一直以忙碌为藉口XD真的非常感谢大家。 」并透露其实去舞室之前都没想好要跳什么，听说很多人申请这首歌之后立即看MV排练、立即就录好，还谦虚地请大家「禁止期待完成度」。



结尾还有李准基一个人享受跳舞时间的小彩蛋，演戏和跳舞都如此优秀、又信守对粉丝的承诺，还有什么是李准基不会做的呢？ XD



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