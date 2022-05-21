韓劇《我的出走日記》蟬聯話題冠軍！孫錫久&金智媛CP關注度高，新劇《紅丹心》衝進TOP.3

《我的出走日記》網上話題關注度超高～，大家最近緊追的是哪部韓劇呢？（電視劇話題性TOP.10排行全公開）

熱門韓劇《我的出走日記》再度奪下 GOODDATA 電視劇話題性的冠軍寶座，數據遙遙領先第二名的《我們的藍調時光》，不曉得大家是否也被這部劇給療癒到了呢？



「演員榜」要依舊是《我的出走日記》孫錫久奪冠，金智媛第二，這對CP的關注度也是現下最高的，《Again My Life》李準基拿下第三，《紅丹心》的李準與姜漢娜各自拿下第四&第五。



＊接下來一起看看5月第2週的電視劇話題性 TOP.10 有哪些作品吧！



1．JTBC《我的出走日記》



2．tvN《我們的藍調時光》



3．KBS2《紅丹心》



4．JTBC《綠色媽咪會》



5．SBS《Again My Life》



6．tvN《流星》



7．MBC《還有明天》



8．SBS《我們從今天開始》



9．KBS 2TV《現在很美麗》



10．KBS 2TV《愛的麻花》



（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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