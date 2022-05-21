韩剧《我的出走日记》蝉联话题冠军！孙锡久&金智媛CP关注度高，新剧《红丹心》冲进TOP.3

《我的出走日记》网上话题关注度超高～，大家最近紧追的是哪部韩剧呢？（电视剧话题性TOP.10排行全公开）

热门韩剧《我的出走日记》再度夺下 GOODDATA 电视剧话题性的冠军宝座，数据遥遥领先第二名的《我们的蓝调时光》，不晓得大家是否也被这部剧给疗愈到了呢？



「演员榜」要依旧是《我的出走日记》孙锡久夺冠，金智媛第二，这对CP的关注度也是现下最高的，《Again My Life》李准基拿下第三，《红丹心》的李准与姜汉娜各自拿下第四&第五。



＊接下来一起看看5月第2周的电视剧话题性 TOP.10 有哪些作品吧！



1．JTBC《我的出走日记》



2．tvN《我们的蓝调时光》



3．KBS2《红丹心》



4．JTBC《绿色妈咪会》



5．SBS《Again My Life》



6．tvN《流星》



7．MBC《还有明天》



8．SBS《我们从今天开始》



9．KBS 2TV《现在很美丽》



10．KBS 2TV《爱的麻花》



（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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