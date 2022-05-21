[分集劇情]《由零開始愛上你》人生好難，戀愛還是要談！蔡鍾協男友力Max連三問「妳是一個人嗎？」（EP9－10）

[有雷]《由零開始愛上你》隨著朴智賢3年後的登場，改變了所有人，讓實力強大的前男友陸正煥幾乎搞砸了比賽，朴柱炫更是充滿歉意想求原諒，狀態也差到無法進行訓練，身為她弟弟的蔡鍾協更因此感到戀情蒙上陰影。但值得安慰的是，這對情侶的戀情朝著好的方向前進。

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《由零開始愛上你》說明運動員的心理狀態真的很重要，3年前的事情終於隨著引退的金牌選手朴俊英（朴志賢飾）回歸而再度浮出水面，俊英的前男友陸正煥原本打算接受宥敏的心意，卻突然中斷了聯繫。朴太陽（朴柱炫飾）在比賽現場偶然遇見了俊英，一臉歉疚，俊英卻表達非常討厭她，希望不要再見到她，這一切也被在一旁的弟弟朴泰俊（蔡鍾協飾）看在眼裡。



陸正煥更是因為俊英回國卻沒有聯絡他，感到非常不安，比賽時還受到對方的挑釁，加上裁判連續的不利判決而在球場上發火。在歡迎俊英回國的國家隊聚餐上，朴太陽更在大家面前下跪，表示只要俊英同意就願意說出當年真相，但只換來俊英更刻薄的對待。朴泰俊雖然想安慰女友，但太陽卻始終自己一個人承擔所有痛苦。



太陽心情大受打擊而難以接受正常訓練，因狀態不佳甚至被教練要求追加訓練，泰俊也始終才一旁默默陪著她，不說話不打擾不發問，適時給予擁抱，就是他的溫柔。不過他也問太陽「明明難過為什麼要笑？至少得皺一下眉頭我才能幫妳…」「妳是一個人嗎？」希望能夠分擔太陽心中的罪惡感與自責。



太陽終於說出了自己想停止一陣子，而也因此被教練禁止來到球場，所有隊員們都替她抱不平。太陽消失了一天，還是來到朴俊英的面前再度道歉求原諒，她才能放過自己，希望說出當年害俊英受傷的人是她。但朴俊英難忘當年面臨手術復健失敗而必須退出網壇，並且獨自承受真相的痛苦，甚至當年太陽因事件被隱瞞而向她道謝，這句話成了兩人友情難以修復的裂痕。



泰俊找了一整天都沒有太陽的消息，回到家中她竟等在門前。太陽終於還是向男友分享了自己的過往，還提出「一起睡」的要求！不過即使兩人在一起太陽還是止不住悲觀想法。國家隊中有人蓄意讓3年前的真相曝光，太陽如果知道泰俊就是俊英的弟弟，她能繼續敞開心房嗎？



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