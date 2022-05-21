[分集剧情]《由零开始爱上你》人生好难，恋爱还是要谈！蔡钟协男友力Max连三问「你是一个人吗？」（EP9－10）

[有雷]《由零开始爱上你》随著朴智贤3年后的登场，改变了所有人，让实力强大的前男友陆正焕几乎搞砸了比赛，朴柱炫更是充满歉意想求原谅，状态也差到无法进行训练，身为她弟弟的蔡钟协更因此感到恋情蒙上阴影。但值得安慰的是，这对情侣的恋情朝著好的方向前进。

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《由零开始爱上你》说明运动员的心理状态真的很重要，3年前的事情终於随著引退的金牌选手朴俊英（朴志贤饰）回归而再度浮出水面，俊英的前男友陆正焕原本打算接受宥敏的心意，却突然中断了联系。朴太阳（朴柱炫饰）在比赛现场偶然遇见了俊英，一脸歉疚，俊英却表达非常讨厌她，希望不要再见到她，这一切也被在一旁的弟弟朴泰俊（蔡钟协饰）看在眼里。



陆正焕更是因为俊英回国却没有联络他，感到非常不安，比赛时还受到对方的挑衅，加上裁判连续的不利判决而在球场上发火。在欢迎俊英回国的国家队聚餐上，朴太阳更在大家面前下跪，表示只要俊英同意就愿意说出当年真相，但只换来俊英更刻薄的对待。朴泰俊虽然想安慰女友，但太阳却始终自己一个人承担所有痛苦。



太阳心情大受打击而难以接受正常训练，因状态不佳甚至被教练要求追加训练，泰俊也始终才一旁默默陪著她，不说话不打扰不发问，适时给予拥抱，就是他的温柔。不过他也问太阳「明明难过为什么要笑？至少得皱一下眉头我才能帮你…」「你是一个人吗？」希望能够分担太阳心中的罪恶感与自责。



太阳终於说出了自己想停止一阵子，而也因此被教练禁止来到球场，所有队员们都替她抱不平。太阳消失了一天，还是来到朴俊英的面前再度道歉求原谅，她才能放过自己，希望说出当年害俊英受伤的人是她。但朴俊英难忘当年面临手术复健失败而必须退出网坛，并且独自承受真相的痛苦，甚至当年太阳因事件被隐瞒而向她道谢，这句话成了两人友情难以修复的裂痕。



泰俊找了一整天都没有太阳的消息，回到家中她竟等在门前。太阳终於还是向男友分享了自己的过往，还提出「一起睡」的要求！不过即使两人在一起太阳还是止不住悲观想法。国家队中有人蓄意让3年前的真相曝光，太阳如果知道泰俊就是俊英的弟弟，她能继续敞开心房吗？



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