新劇《Dr. Lawyer》預告再公開！「男神們」蘇志燮＆申成祿同台飆戲，短短幾秒就超精彩！

每版的預告都好精彩，再加上這個陣容，是一定要追的吧！

MBC新劇《Dr. Lawyer》由蘇志燮、林秀香、申成祿主演，講述因造假手術失去一切、成為醫療訴訟專門律師的天才外科醫生「韓以翰」和因手術失去唯一親人和戀人的醫療犯罪專門部檢察官「金錫瑛」見面後，處罰那些通過財富和權力來決定生命順序的人們，安慰無辜的受害者的故事。



最新預告中，蘇志燮喊著：「你害怕了嗎？怕我會揭穿一切嗎？」一邊打破玻璃，還傳來：「試試看，如果你想神不知鬼不覺地死去」的聲音。之後，蘇志燮穿著囚服被關進監獄，遭受殘酷的暴行。「財富和權力」、「崩潰的真相」等台詞，讓人更加感受到他的命運，但...他的反擊馬上開始，變身成「醫療訴訟專門律師」回來了。



接著，另外兩位主人公登場！申成祿營造出致命危險的氛圍，和女性激吻、淋到水後露出微笑等。還說著意味深長的話：「你知道分享肉時，不用爭吵最好的方法是什麼嗎？就是準備夠多的肉，讓所有人都滿足。」



面無表情地望著示威現場站在法庭上的檢察官林秀香。她說著：「這一次一定會讓他受到應有的懲罰，那些戴著醫生面具的殺人犯們。」到底是什麼故事，才讓她變得如此悲壯？她想懲罰的人又是誰呢？



另外，《Dr. Lawyer》由《村莊：阿雉阿拉的祕密》的導演李容碩執導，《臨時制先生》的編劇張洪哲執筆，將接檔《還有明天》在6月3日首播。

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