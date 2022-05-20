新剧《Dr. Lawyer》预告再公开！「男神们」苏志燮＆申成禄同台飙戏，短短几秒就超精彩！

每版的预告都好精彩，再加上这个阵容，是一定要追的吧！

MBC新剧《Dr. Lawyer》由苏志燮、林秀香、申成禄主演，讲述因造假手术失去一切、成为医疗诉讼专门律师的天才外科医生「韩以翰」和因手术失去唯一亲人和恋人的医疗犯罪专门部检察官「金锡瑛」见面后，处罚那些通过财富和权力来决定生命顺序的人们，安慰无辜的受害者的故事。



最新预告中，苏志燮喊著：「你害怕了吗？怕我会揭穿一切吗？」一边打破玻璃，还传来：「试试看，如果你想神不知鬼不觉地死去」的声音。之后，苏志燮穿著囚服被关进监狱，遭受残酷的暴行。「财富和权力」、「崩溃的真相」等台词，让人更加感受到他的命运，但...他的反击马上开始，变身成「医疗诉讼专门律师」回来了。



接著，另外两位主人公登场！申成禄营造出致命危险的氛围，和女性激吻、淋到水后露出微笑等。还说著意味深长的话：「你知道分享肉时，不用争吵最好的方法是什么吗？就是准备够多的肉，让所有人都满足。」



面无表情地望著示威现场站在法庭上的检察官林秀香。她说著：「这一次一定会让他受到应有的惩罚，那些戴著医生面具的杀人犯们。」到底是什么故事，才让她变得如此悲壮？她想惩罚的人又是谁呢？



另外，《Dr. Lawyer》由《村庄：阿雉阿拉的秘密》的导演李容硕执导，《临时制先生》的编剧张洪哲执笔，将接档《还有明天》在6月3日首播。

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