《流星》告白戲碼不簡單：金永大耳膜要爆炸，還換人告白：「我喜歡的人，是哥」

幕後花絮太可愛了～尹鐘焄是不是被嚇得不輕XDD

《流星》上週五播出了重要的告白戲碼，男主角孔太星（金永大 飾）終於向女主角吳寒星（李聖經 飾）表白，幕後花絮曝光了更多搞笑內容。

先回顧一下正片的場面，孔太星趁吳寒星來訪時開口：「吳寒星，你沒事嗎？我有事，我……喜歡你。」結果吳寒星竟然尖叫著逃出孔太星家門不見人影。



花絮中，李聖經敬業的大力尖叫可是嚇壞金永大了，金永大在喊卡後就忍不住想摸摸耳朵：「耳朵要炸了……」這段吳寒星尖叫著逃跑的場面可是拍了好幾次，辛苦金永大的耳朵了XDDD



而後面緊接著的也是「告白」戲，只不過對象換人了……這場戲原本是孔太星向姜有成坦承自己喜歡吳寒星，不過花絮卻不是那樣演！尹鐘焄飾演姜有成，問道：「孔演員，是不是有什麼話要對我說？寒星是吧？」金永大卻回答：「不是……是哥。」



尹鐘焄在聽見「不是」的時候就瞳孔地震了一下，聽到「是哥」便完全愣住。原來，這是為了給尹鐘焄安排的生日驚喜！導演帶頭唱生日快樂歌，尹鐘焄就抓著心臟表達自己嚇多大一跳，看著蛋糕端出來都要落淚了呢！他最後也不忘抱一下配合整人而向他告白的金永大。



整個第7、第8集花絮還有很多有趣內容，例如因為「飲酒天使」接到廣告，Starforce人員狂賀，以及「記憶CP」驚喜客串的內容，《流星》的忠實觀眾可別錯過啦！



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