《流星》告白戏码不简单：金永大耳膜要爆炸，还换人告白：「我喜欢的人，是哥」

幕后花絮太可爱了～尹钟焄是不是被吓得不轻XDD

《流星》上周五播出了重要的告白戏码，男主角孔太星（金永大 饰）终於向女主角吴寒星（李圣经 饰）表白，幕后花絮曝光了更多搞笑内容。

先回顾一下正片的场面，孔太星趁吴寒星来访时开口：「吴寒星，你没事吗？我有事，我……喜欢你。」结果吴寒星竟然尖叫著逃出孔太星家门不见人影。



花絮中，李圣经敬业的大力尖叫可是吓坏金永大了，金永大在喊卡后就忍不住想摸摸耳朵：「耳朵要炸了……」这段吴寒星尖叫著逃跑的场面可是拍了好几次，辛苦金永大的耳朵了XDDD



而后面紧接著的也是「告白」戏，只不过对象换人了……这场戏原本是孔太星向姜有成坦承自己喜欢吴寒星，不过花絮却不是那样演！尹钟焄饰演姜有成，问道：「孔演员，是不是有什么话要对我说？寒星是吧？」金永大却回答：「不是……是哥。」



尹钟焄在听见「不是」的时候就瞳孔地震了一下，听到「是哥」便完全愣住。原来，这是为了给尹钟焄安排的生日惊喜！导演带头唱生日快乐歌，尹钟焄就抓著心脏表达自己吓多大一跳，看著蛋糕端出来都要落泪了呢！他最后也不忘抱一下配合整人而向他告白的金永大。



整个第7、第8集花絮还有很多有趣内容，例如因为「饮酒天使」接到广告，Starforce人员狂贺，以及「记忆CP」惊喜客串的内容，《流星》的忠实观众可别错过啦！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻