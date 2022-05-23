同齡不同臉！這位男演員「叔味濃」，居然和宋江南柱赫金旻奎一樣大！韓網友：阿澤西和歐巴的區別

雖然年紀一樣，但有些人卻比同齡人長得要成熟得多。

這兩日，一則名為「知道他真實年齡後會驚訝的演員」的帖子在韓網上熱傳，點進去之後是正在熱播的韓劇《殺人者的購物目錄》裡的男演員、小律爸爸的扮演者柳延碩，劇裡的他戴著一副眼鏡，表情陰鬱，有種濃濃的滄桑和成熟感，會讓人產生他至少已經45歲的感覺。



柳延碩出演過不少熱門韓劇，比如《機智醫生生活2》裡的醫生前輩、《飛吧開天龍》裡的崔東熙法官等，都是精英角色，配上他的國字臉，一臉的正義和穩重、成熟，「叔味」十足。



但是！！！柳延碩其實出生於1994年，今年剛滿28歲而已，與之同齡的94Line演員有南柱赫、宋江、金旻奎等，這三位前不久都剛剛拍完了各自的電視劇，南柱赫在《二十五，二十一》 中還有穿校服的戲份，年輕又頗具少年感的面孔演起學生和職場菜鳥的角色毫無違和感。 宋江則在《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中飾演，也是踏入社會沒多久的新人。 金旻奎在《社內相親》中飾演全能秘書車成勛，雖然是穩重角色，不過帥氣高大的形象忍不住讓觀眾們看了想喊「歐巴」。



相關帖子也引來不少網友的觀看和留言，大家留言表示：「什麼？ 他居然要對我說敬語」、「比我想的年紀要小很多」、「有些人20歲就長得像30歲一樣，等到了40歲還是和30歲一樣」、「很難想像他居然和秀智、韓韶禧等人也同齡」、「叔叔和侄子」、「 我以為他49年生的（開玩笑）」等。

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