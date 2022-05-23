同龄不同脸！这位男演员「叔味浓」，居然和宋江南柱赫金旻奎一样大！韩网友：阿泽西和欧巴的区别

虽然年纪一样，但有些人却比同龄人长得要成熟得多。

这两日，一则名为「知道他真实年龄后会惊讶的演员」的帖子在韩网上热传，点进去之后是正在热播的韩剧《杀人者的购物目录》里的男演员、小律爸爸的扮演者柳延硕，剧里的他戴著一副眼镜，表情阴郁，有种浓浓的沧桑和成熟感，会让人产生他至少已经45岁的感觉。



柳延硕出演过不少热门韩剧，比如《机智医生生活2》里的医生前辈、《飞吧开天龙》里的崔东熙法官等，都是精英角色，配上他的国字脸，一脸的正义和稳重、成熟，「叔味」十足。



但是！！！柳延硕其实出生於1994年，今年刚满28岁而已，与之同龄的94Line演员有南柱赫、宋江、金旻奎等，这三位前不久都刚刚拍完了各自的电视剧，南柱赫在《二十五，二十一》 中还有穿校服的戏份，年轻又颇具少年感的面孔演起学生和职场菜鸟的角色毫无违和感。 宋江则在《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》中饰演，也是踏入社会没多久的新人。 金旻奎在《社内相亲》中饰演全能秘书车成勋，虽然是稳重角色，不过帅气高大的形象忍不住让观众们看了想喊「欧巴」。



相关帖子也引来不少网友的观看和留言，大家留言表示：「什么？ 他居然要对我说敬语」、「比我想的年纪要小很多」、「有些人20岁就长得像30岁一样，等到了40岁还是和30岁一样」、「很难想像他居然和秀智、韩韶禧等人也同龄」、「叔叔和侄子」、「 我以为他49年生的（开玩笑）」等。

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