演員金宣虎真的回來了！選擇以話劇《Touching The Void》直接面對觀眾作為回歸舞台作品！

演員金宣虎結束了海外電影《悲傷熱帶》拍攝的行程後，終於在5月8日生日前夕，久違地透過SNS向喜愛的他粉絲們問候，而所屬經紀公司也隨後發出了金宣虎的生日祝福，今日更是公開了近期他即將參與話劇演出，成為第一個正式公開面對觀眾們的行程。

演員金宣虎原本就是話劇出身的演員，在演出電視劇之前早在話劇界中擁有廣大支持群眾，被稱為大學路偶像。而去年10月中因私生活爭議讓他沉寂了半年多，近日他開始更新自己的SNS並與粉絲們問候，選擇復出的第一個演出即是話劇作品《Touching The Void》，所屬公司也公開了他的演出日程以及售票相關資訊。



《Touching The Void》描述1985年英國登山家登上了無人攀登的高山的真實生存紀錄片，內容包含了受困在暴風雪的大雪山中，人類如何以強烈意志力戰勝殘酷的自然環境。2018年這部作品也首度在英國以話劇的方式演出。本次金宣虎將飾演在山難事故中受困山中的主角Joe，從7月8日起至9月18日在大學路進行演出，也是他繼上一部話劇作品《冰》之後睽違一年再回到話劇舞台。



電影《悲傷熱帶》正在拍攝中上映日也尚未確定，因此話劇《Touching The Void》的演出將成為金宣虎的第一個回歸作品，如同他在SNS上的問候「會成為一位能報答大家支持的演員」，金宣虎所選擇的回歸舞台不是代言廣告、不是頒獎典禮、更不是綜藝節目，而是他最初的起點，話劇演出的大學路舞台，可以直接與觀眾們面對面。雖然如他所說，心靈一旦受傷是難以恢復的，不過粉絲們可以期待即將開始活躍的演員金宣虎。



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